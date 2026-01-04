GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Yılın ilk kabine toplantısı yarın

Yeni yılın ilk kabine toplantısı yarın Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyio Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak. ABD’nin Venezuela operasyonu gündemin ilk sırasında.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro'ya yönelik operasyonu ve olası etkilerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı, cuma günü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ile yarın bir görüşme yapacağını söylemişti.

Toplantıda, Venezuela ile birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabinede terörsüz Türkiye sürecinin ve Suriye'deki son durumun da masaya yatırılması bekleniyor.

SDG'nin merkezi hükümete entegrasyonunu içeren 10 Mart mutabakatına ilişkin son durumun ele alınabileceği belirtiliyor.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Yeni yılın ilk toplantısında ekonomideki gelişmelerin de konuşulması bekleniyor.

Yeni yıl hedefleri, enflasyonla mücadele programı gibi başlıkların değerlendirileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

