Kahramanmaraş’ta 3 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Kaynak: AA
