Bakan Yerlikaya: Kar yağışıyla mücadele kapsamında toplam 42 bin 143 personel görevde
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bazı illerdeki yoğun kar yağışına bağlı yürütülen mücadele kapsamında, 42 bin 143 personelin görev yaptığını ve 3 bin 766 vatandaşın güvenli bölgeye tahliye edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumların, bazı illerde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.
İlk andan itibaren merkezde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), illerde ise Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerinin aktif hale getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, AFAD ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlandığını, gelen ihbarlara anında müdahale edildiğini aktardı.
Yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında toplam 42 bin 143 personelin ve 12 bin 277 araç/iş makinesinin görev yaptığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımıza yönelik olarak, 16 bin 599 soğuk/sıcak içecek, 9 bin 826 adet içme suyu, 25 bin 84 ikram malzemesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 3 bin 766 vatandaşımız güvenli bölgeye tahliye edildi. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sahada büyük bir gayret ve özveri ile çalışan AFAD ekiplerimizi ve tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."
