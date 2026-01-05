GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Selçuklu’da gelenek bozulmadı: 2. El Pazarı 26. kez kapılarını açtı!
Sıfır Atık vizyonuyla yola çıkan Selçuklu Belediyesi bu alanda birçok çalışma yürütüyor. Bu çalışmalardan biri olan 2. El Pazarı Ocak ayının ilk Pazar günü, 26. kez vatandaşlarla buluştu. Selçuklu’da gelenek hale gelen pazar, vatandaşlara ekonomik alışveriş imkânı sunarken çevre ve sıfır atık bilincini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Her yaştan vatandaşı ağırlayan pazarda; giysi, çanta, eski kitap, oyuncak, küçük elektronik eşya ve daha birçok ürün uygun fiyatlarla alıcı buluyor. Ayrıca pazarda Selçuklu ilçesinde ikamet eden ve 18 yaşından büyük olan vatandaşlara stant açma imkanı da veriliyor.

Stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi Mobil Uygulaması üzerinden online olarak başvuruda bulunabiliyor. 2. El Pazarında bu ay 270 vatandaş stant açtı. 



Başkan Pekyatırmacı; "Sıfır Atık vizyonu ile yeniden kullanım kültürünü güçlendiriyoruz”

Selçuklu Belediyesi olarak israfın önlenmesi, çevre ve sıfır atık bilincinin oluşturulması için birçok projeye imza attıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Sıfır Atık alanında örnek  çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalardan biri de Yazır Kapalı Pazar Yerimizde  geleneksel hale getirdiğimiz ve her ayın ilk Pazar günü ziyaretçileriyle buluşturduğumuz 2. El Pazarı. Bu Pazar ile vatandaşlarımızda yeniden kullanım kültürünü oluşturarak onların ev ekonomisine katkı sunmayı ve sıfır atık bilincini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Vatandaşlarımız her ayın ilk Pazar günü saat 09.00-18.00 saatleri arasında, Yazır Kapalı Pazar Yerimize gelerek açılan stantlarda kullanılmayan mutfak eşyalarını, elektronik ev eşyalarını, kıyafetleri, kitapları, oyuncakları ve buna benzer eşyaları uygun fiyatlarla satışa sunuyorlar. Aynı zamanda Selçuklu'da ikamet eden ve 18 yaş üstü vatandaşlarımız ve okullarımızda stant açma imkanına sahipler. Çevre ve sıfır atık adına örnek olan projemizin daha fazla insana ulaşarak bu bilincin yayılmasını istiyoruz” dedi.

 

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

