Konya Valisi Akın yapımı süren 64 derslikli okul inşaatında incelemelerde bulundu

Konya Valisi İbrahim Akın, Türkiye’de kurulan ilk yedi imam hatip okulundan biri olarak Konya ve Türkiye’nin eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Konya Anadolu İmam Hatip Lisesinin, Türk Anadolu Vakfı koordinesinde hayırseverlerin desteğiyle yapımı devam eden 64 derslikli yeni okul binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Konya Valisi İbrahim Akın'a incelemeleri sırasında Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, Türk Anadolu Vakfı Başkanı Erol Küçükbakırcı ile yönetim kurulu üyeleri, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ile okulun yapımına destek veren hayırseverler eşlik etti.
İnşaat alanındaki incelemelerinin ardından Vali İbrahim Akın, Türk Anadolu Vakfını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.
Ziyaret kapsamında Vali, vakfın yürüttüğü eğitim, sosyal ve hayır faaliyetleri ile devam eden ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
