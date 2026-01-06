Konyalı esnaf ucuz atlattı! Sobaya yanıcı madde döktü

Konya'da etkili olan soğuk hava, ilginç ve tehlikeli bir olaya sahne oldu. Dükkânında ısınmak isteyen bir esnaf, sobayı tutuşturmak isterken büyük bir tehlike atlattı. Yaşanan tehlikeli anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sobaya odun atmak yerine yağ döktü
Olay, Konya'nın Karatay ilçesinde meydana geldi. Esnaflık yapan Adem Sivrikaya, soğuk hava nedeniyle üşüyünce dükkânındaki sobayı tutuşturmak istedi. Ancak sobaya odun ya da kömür atmak yerine yağ döktü.
Soba bir anda alev topuna döndü
Yağın sobaya dökülmesiyle birlikte soba bir anda alev aldı ve alev topuna döndü. O anlar çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.
Facianın eşiğinden dönüldü
O sırada sobanın etrafında bulunan 3 kişi, yaşanan olaydan yaralanmadan kurtuldu.
Yetkililer, soba ve ısınma araçlarının yanlış kullanımının büyük tehlikelere yol açtığını belirterek, özellikle yanıcı maddelerin sobaya dökülmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Bu tür ihmallerin can ve mal kaybına neden olabileceği ifade edildi.
