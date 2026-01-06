GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya'da iki araç çarpıştı: 3 yaralı

Konya’da iki araç çarpıştı: 3 yaralı
Konya’nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli Caddesi üzerinde bulunan Gazi Mustafa Kemal Kavşağı'nda yaşandı.

Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 42 ABN 910 plakalı otomobil ile N.A.'nın kullandığı 42 AJT 313 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücüler E.T. ve N.A. ile N.A.'nın kullandığı araçta yolcu olarak bulunan L.A. yaralandı.



Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

