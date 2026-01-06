Başkan Kılca Studeniçan Belediye Başkanı Eyyub Abazi’yi ağırladı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kuzey Makedonya’nın Üsküp kentine bağlı Studeniçan Belediye Başkanı Eyyub Abazi ve beraberindeki heyeti Karatay Belediyesi’nde ağırladı.

Karatay Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette; yerel yönetimler arasında tecrübe paylaşımının önemi vurgulanırken, kardeş şehir ilişkileri kapsamında iki belediye arasında hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar ele alındı.

KILCA: BALKANLARLA ARAMIZDA GÜÇLÜ BİR BAĞ VAR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Balkan coğrafyasıyla Türkiye arasında köklü tarihsel ve güçlü kültürel bağlar bulunduğuna dikkat çekerek, bu tür temasların şehirler arasındaki ilişkileri daha da pekiştirdiğini ifade etti.

Karatay'ın yaklaşık 400 bin nüfusuyla Konya'nın üç merkez ilçesinden biri olduğunu belirten Başkan Kılca, ilçenin önemli bir bölümünde tarımsal üretim yapıldığını söyledi. Karatay'ın güçlü bir sanayi altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Kılca, "Sanayi ve tarımın yanı sıra kadim geçmişimiz, turizm potansiyelimiz ile park ve bahçeler alanındaki özgün yatırımlarımız sayesinde Konya'nın öne çıkan merkezlerinden biri olmayı sürdürüyoruz.” dedi.

"STUDENİÇAN İLE HER TÜRLÜ İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Gerçekleştirilen görüşmede iki belediye arasında kurulabilecek iş birliği alanlarının değerlendirildiğini de aktaran Başkan Hasan Kılca, Karatay ile Studeniçan arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi adına oldukça verimli bir ziyaret gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan Kılca, "Balkanlar bizim için köklü gönül bağlarımızın bulunduğu bir kardeşlik coğrafyasıdır. Studeniçan Belediyesi ile yapılacak her türlü iş birliğini önemsiyoruz. Bu ziyaret kapsamında paylaştığımız tecrübelerin her iki belediyeye de önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

ABAZİ: KARATAY İLE ORTAK ÇALIŞMALARA HAZIRIZ

Studeniçan Belediye Başkanı Eyyub Abazi ise Karatay Belediyesi'nin misafirperverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.

İki belediye arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade eden Abazi, Karatay Belediyesi ile yapılacak çalışmaları son derece önemsediklerini vurguladı. Başkan Abazi, "Karatay Belediyesi'nin misafirperverliğinden büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ziyaretin, sahip olduğumuz güçlü gönül bağlarını daha da pekiştireceğine inanıyor; uzun soluklu ve verimli bir iş birliğinin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'yı ve ekibini yürüttükleri kıymetli çalışmalar dolayısıyla tebrik ediyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu