Özboyacı ailesinin acı günü: Feride Özboyacı dualarla toprağa verildi

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özbayacı'nın annesi, Eski MÜSİAD Konya Şube Başkanı ve İş dünyasının tanınmış ismi Ziya Özboyacı'nın eşi Feride Özboyacı 75 yaşında hayatını kaybetti.
Son yolculuğuna uğurlandı
Merhume Feride Özboyacı'nın cenazesi, Hacıveyis Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye protokol ve çok sayıda vatandaş katıldı
Cenaze törenine Konya protokolünün yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Merhume Feride Özboyacı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
