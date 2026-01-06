Konya’da define ararken patlayıcı kullanan 2 defineci hastanelik oldu!

Olay, Ereğli ilçesi Zengen ve Kutören mahalleleri sınırları içinde meydana geldi.
Gübre ile Hazırlanan Patlayıcı İnfilak Etti
İddiaya göre, define aramak için çukur kazan Ö.S. ve T.E. kayaya denk geldi. Şahıslar kayayı patlatmak için gübre ile hazırladıkları patlayıcıyı kullanmak istedi. Meydana gelen patlama sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere ambulanslarla Niğde'ye sevk edildi.
Olayla İlgili Tahkikat Başlattı
Olay yerinde inceleme yapılırken, tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA