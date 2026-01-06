GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,10
EURO
50,38
STERLİN
58,46
GRAM
6.354,29
ÇEYREK
10.432,05
YARIM ALTIN
20.761,62
CUMHURİYET ALTINI
41.392,25
KONYA Haberleri

Konya Jandarmasından siber güvenlik eğitimi

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya Jandarmasından siber güvenlik eğitimi
Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ahırlı ve Derebucak ilçelerinde düzenlenen eğitimlerde siber suçlarla ilgili kapsamlı bilgiler verildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, 01–31 Aralık 2025 tarihleri arasında Ahırlı ve Derebucak ilçelerinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Eğitimler kapsamında, 88 vatandaş ile 227 öğretmen ve öğrenci olmak üzere toplam 315 kişiye yönelik farkındalık çalışmaları yapıldı.

Düzenlenen eğitimlerde katılımcılara;

Dijital bağımlılık,

Oltalama (phishing) yöntemleri,

Yasadışı bahis,

Parola güvenliği,

Mobil oyunlar,

Ebeveynler için güvenli internet kullanımı,

Sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar,

Genel güvenli internet kullanımı,

Banka ödeme sistemleri,

Dijital okuryazarlık konularında bilgiler verildi.

Yetkililer, özellikle çocuklar ve gençlerin dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere karşı bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER