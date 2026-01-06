GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,17
EURO
50,46
STERLİN
58,44
GRAM
6.373,35
ÇEYREK
10.463,35
YARIM ALTIN
20.824,02
CUMHURİYET ALTINI
41.516,69
KONYA Haberleri

Konya’da 10 milyon liralık operasyon: 108 bin 130 sentetik ecza ele geçirildi

Konya’da 10 milyon liralık operasyon: 108 bin 130 sentetik ecza ele geçirildi
Konya’nın Akşehir ilçesinde piyasa değeri 10 milyon liranın üzerinde olduğu değerlendirilen 108 bin 130 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, çevre illerden İstanbul plakalı bir araçla Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceği tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla belirlenen araç durdurularak şüpheli H.K. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri 10 milyon liranın üzerinde olduğu değerlendirilen 108 bin 130 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli H.K. hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER