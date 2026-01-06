Konya’da hububat alarmı: Kar yağmadı don tehlikesi büyüdü

Konya’da kar yağışının bazı ilçelerde etkili olmasına rağmen şehir merkezine yakın bölgelerde yetersiz kalması tarımsal üretim için risk oluşturuyor. Aşırı soğuklar ve don olayının özellikle hububat tarlalarında sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, seraların ısıtılması, açık alan tarımında ise arazilerin kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Konya Ovası'nda çoğu bölgede beklenen kar yağışı gerçekleşmezken, hububat ekili araziler zirai don tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Aşırı soğuklar ve don olayının özellikle hububat tarlalarında sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, tarımsal üretimde kar yağışının önemine dikkat çekerek,

"Kış aylarına girdiğimiz bu dönemlerde ilçelerimizde güzel kar yağışları oldu. Lakin şehir merkezine yakın tarlalarda ve şehir merkezinde yağışlar olmadı. Tabii bu yağışların devam etmesi gerekiyor. Çünkü tarımsal üretimde kar yağışının önemi çok fazla. İlerleyen dönemlerde inşallah kar yağışları devam eder. Kar yağışları ile beraber özellikle yüksek kesimlere yağan kar yağışları aşırı soğuklarda şehir merkezinde kendisini hissedilir seviyede düşürdü. Şu anda şehir merkezinde yoğun bir sis ve oldukça düşük bir sıcaklık seyrediyor. Bu da bazen dönem dönem dona çekebiliyor. Don olan bölgelerde eğer hububat tarlalarında üzeri açıksa yani kar yağmadıysa ve don olduysa birtakım problemler oluşabilir. Özellikle soğuğa dayanıksız hububat çeşitlerinde soğuk zararı çok fazla gözükebilir. Çiftçilerimizin hava yağışlarının azaldığı dönemlerde ara ara arazilerine gidip bu kontrolleri yapmaları gerekmekte. Özellikle kar yağmayan bölgelerde açıkta bulunan hububatların yapraklarında herhangi bir sıkıntı olup olmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Burada tabii mutlaka bir ziraat mühendisine de danışmaları gerekiyor. Gerekli uygulamaları ve gerekli reçeteyi ziraat mühendisinden aldıktan sonra kısa bir süre içerisinde de bunları uygulaması gerekiyor" dedi.

"Çiftçilerin dona karşı yapabilecekleri fazla bir durum yok"

Don dönemlerinde çiftçilerin yapması gereken noktalara değinen Kırkgöz,

"Çok yoğun dona maruz kalan ve kök bölgesine kadar siyahlaşan, hatta kuruyan hububatlar varsa bunun oranına, birim alandaki bitki sayısına bakılıp ona göre hazırlık yapılması gerekiyor. Eğer çok fazla bir don zararı varsa o tarlaları kurtarma şansımız maalesef yok. Sürülüp önümüzdeki dönemde yeşil mahsul olarak ekiliş yapmaları gerekebilir. Tabii Konya bölgesinde açık alan tarımının yapılmasının yanında sera tarımı da bazı bölgelerde yapılmakta. Kış aylarında bu seralarda çok fazla mahsul bulunmamakta. Burada üretim yapan çiftçilerimizden serada ısıtma imkanı olanlar bu dönemlerde yetiştiricilik yapabilirler ama Konya bölgesinde hava sıcaklıkları çok düşük seviyelere indiği için maalesef o bölgelerde seracılıkla uğraşan çiftçilerimizin bu düşük sıcaklıklarda yapabilecekleri fazla bir şey yok. Sadece imkan doğrultusunda serayı ısıtıp, bitkilerin geliştirilmesini sağlamaları gerekiyor. Onun dışında onların da yapabilecekleri fazla bir durum yok" şeklinde konuştu.

"Kar örtüsü ürünü dona karşı her zaman korur"

Burak Kırkgöz,

"Kar yağmadığı takdirde hava sıcaklıkları eksi 5 ile 10'ların altına düştüğü dönemlerde eğer bu rüzgarla da birleşirse maalesef hububatlar bu konuda çok ciddi etkilenebiliyor. Burada çiftçilerimizin iklimsel bir olay olduğu için yapabilecekleri hiçbir şey yok. Kar yağar, yağdıktan sonra eğer don olursa bunun mahsüle hiçbir zararı olmaz. Mahsülün üzerinde kar örtüsünün olması o ürünü dona karşı her zaman korur" diye konuştu.

Kaynak: İHA