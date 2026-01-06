Konya Büyükşehir Belediyesi 100 şoför alacak! İşte başvuru şartları (Tıkla-Başvur)

Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde çalıştırılmak üzere 100 yeni personel alımı yapacağını açıkladı. İşte Konya Büyükşehir Belediyesi personel alımı 2026 ayrıntıları...

Konya Büyükşehir Belediyesi, 100 otobüs şoförü alımı için başvuru sürecini başlattı. 6 Ocak 2026 tarihinde başlayan başvurular, 16 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular yalnızca online sistem üzerinden alınacak ve başvuru koşullarını sağlayan adaylar, değerlendirmelerin ardından mülakata davet edilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförü alımı için aranan şartlar net bir şekilde belirtildi. Adaylardan, erkek olmaları halinde askerlik hizmetini tamamlamış, akıl hastalığı bulunmayan ve belirli suçlardan mahkum olmamış olmaları talep ediliyor. Ayrıca, başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olmaları, otobüs şoförlüğüne uygun sağlık durumuna sahip olmaları ve otobüs kullanabilir sürücü belgesine (D sınıfı) sahip olmaları gerekiyor.

Adayların ayrıca SRC-1 veya SRC-2 belgelerinden en az birine ve geçerli psikoteknik raporuna sahip olmaları şartı koşuluyor. Bunun yanında ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı işlem yapılmamış olmak, Konya merkez ilçeler (Selçuklu, Karatay, Meram) sınırlarında ikamet etmek ve başvuru tarihi itibariyle 24 yaşından küçük, 45 yaşından büyük olmamak da diğer başvuru şartları arasında yer alıyor.

SRC ve Psikoteknik belgeleri başvuru anında mevcutsa yüklenecek, belgeleri mevcut olmayanlar online başvuru esnasında ilgili aday el yazısı ile yazmış ve imzalamış olduğu "işe alınmam halinde ilgili belgeleri deneme süresi bitimine kadar tamamlayacağıma dair” ibareli yazılı taahhütnamenin görüntüsünü yüklemesi gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ 16 OCAK 2026

Başvurular için gerekli belgeler arasında, nüfus cüzdanı, vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi, adli sicil belgesi, SRC-1 veya SRC-2 belgesi, Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberi), Sürücü belgesi(Ehliyet), SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Barkodlu), Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, diploma ve askerlik durum belgesi bulunuyor. Ayrıca, başvuru sırasında SRC ve psikoteknik belgeleri bulunmayan adayların, bu belgeleri deneme süresi bitiminden önce tamamlayacaklarına dair yazılı taahhütname sunmaları gerektiği vurgulandı.

Başvurular yalnızca https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresi üzerinden yapılabilecektir. İlanın son başvuru tarihi 16 Ocak 2026 olarak belirlenmiş olup, başvurusu kabul edilen adaylar mülakata çağrılacaktır.

Konya Büyükşehir Belediyesi, adaylardan belirli suçlardan mahkum olmamış olmalarını, otobüs şoförlüğüne uygun sağlık durumuna sahip olmalarını ve gerekli mesleki belgelere sahip olmalarını istemektedir. Başvurular, online sistem üzerinden alınacak ve adaylar değerlendirilerek mülakata davet edilecektir.

Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi ve başvuru formuna, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi başvuru sitesinden ulaşılabilir.

