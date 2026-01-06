AK Parti’nin Konya’da üye sayısı 364 bin 687’ye çıktı

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, teşkilat olarak sahada yürüttükleri çalışmalar neticesinde Konya’da üye sayısının 37 bin 200 artarak 364 bin 687’ye çıktığını söyledi.

İl Başkanı Özgökçen, göreve geldiklerinden bu yana tüm ilçeleri, mahalle mahalle, sokak sokak ziyaret ettiklerini, teşkilatlarla, kadın kolları ve gençlik kollarıyla bir araya geldiklerini, istişarelerde bulunduklarını söyledi.

Vatandaşların, teşkilat mensuplarının sesine kulak verdiklerini belirten Başkan Fatih Özgökçen, "İlçelerimizin, köylerimizin ihtiyaçlarını not ettik ve bu taleplerin karşılanması için de var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii biz göreve geldiğimiz ilk gün bir hususu çok iyi biliyorduk. O da şudur: Konya teşkilatı büyük bir ailedir. Ve bu büyük aileye hizmet etmek için masada değil sahada olmak zorundayız. Ben bu noktada gururla ifade etmek isterim ki; tüm Türkiye'de AK Parti'mizin üye sayısı 2 Ocak 2026'da Yargıtay tarafından açıklanan resmi rakamlara göre 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaşmıştır. Bu artış da Türkiye siyasi tarihinde güçlü bir toplumsal karşılığın ve sahaya dayalı siyaset anlayışının somut bir göstergesi olmuştur. Konya'mızda da teşkilat olarak sahada yürüttüğümüz canhıraş çalışmalar neticesinde üye sayımız 37 bin 200 artarak 364 bin 687'ye çıkmıştır. AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış; talep ve beklentileri doğrudan sahadan okuyarak karar süreçlerini bu iradeyle şekillendirmiştir. Atılan her adımda milletle kurulan bu güçlü bağ, AK Parti'yi Türkiye'nin en geniş tabanlı siyasi hareketi haline getirmiştir. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçen iktidar yılları boyunca AK Parti, siyaseti kapalı salonlardan değil; milletin içinde, milletle birlikte ve millet için yürütmüştür. Açıklanan üye artışı, yalnızca sayısal bir büyümeyi değil; bu liderliğe, bu anlayışa ve ortaya konulan istikrarlı vizyona duyulan güveni de açıkça ortaya koymaktadır. AK Parti, farklı sosyal kesimleri ve hayat tarzlarını ortak hedefler etrafında buluşturan, ‘Biz Büyük Bir Aileyiz' anlayışıyla yoluna devam eden güçlü bir siyasi harekettir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletin taleplerini merkeze alan bir siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Teşkilatlarımızın sahadaki gayreti, üyelerimizin fedakarlığı ve milletimizin desteğiyle büyüyen bu yapı, ülkemizin geleceği için aynı inanç ve azimle çalışmaya devam edecektir. Yargıtay'ın açıkladığı tablo bir kez daha göstermektedir ki AK Parti, milletimizin partisidir ve milletimizin partisi olmaya devam edecektir" dedi.

