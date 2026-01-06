Konya’da jandarmadan kapsamlı denetim: 396 şahıs yakalandı

Konya’da jandarma ekiplerince yürütülen denetimlerde, yüzlerce şahıs ve araç sorgulanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan çok sayıda hükümlü yakalandı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 01–31 Aralık 2025 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar kapsamında 1 milyon 51 bin 104 şahıs ile 2 milyon 682 bin 920 araç sorgulandı.
Hapis cezasıyla aranan 261 kişi yakalandı
Yapılan sorgulamalar sonucunda farklı suçlardan hapis cezası bulunan çok sayıda kişi yakalandı. Buna göre;
0–5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 230 şahıs,
5–10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 23 şahıs,
10–20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 7 şahıs,
20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 1 şahıs
olmak üzere, toplam 261 hükümlü yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
İfadeye yönelik arananlar da yakalandı
Ayrıca, ifadeye yönelik aranan 135 şahıs ile birlikte toplamda 396 şahıs ve 167 araç yakalandı.
Yetkililer, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve uygulamaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
