Meram’da “Haydi Bil Bakalım’’ bilgi yarışması ilçe finali yapıldı

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile ortaokullar arasında düzenlenen ‘Haydi Bil Bakalım' Bilgi Yarışması Meram ilçe finali 6 Ocak 2026 tarihinde Mehmet Beğen Ortaokulu Belma Azmi Beğen Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi.
Protokol üyeleri tarafından öğrencilere ödüllerinin takdim edildiği programa, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katılım sağladı.
(Ali Asım Erdem)