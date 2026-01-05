GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,17
EURO
50,38
STERLİN
58,29
GRAM
6.375,20
ÇEYREK
10.469,38
YARIM ALTIN
20.836,04
CUMHURİYET ALTINI
41.540,65
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 05 Ocak 2026 Pazartesi

Konya’da bugün vefat edenler 05 Ocak 2026 Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 05 Ocak 2026 Pazartesi günü vefat eden 11 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

HAKAN PARLAK

MERAM
14-06-2005

HARMANCIK MEZARLIĞI

MAKBULE BAYDAR

ARAPKİR
01-07-1932

ULUIRMAK MEZARLIĞI

AYŞE DÜMAN

HADİM
01-07-1940

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

FATMA İŞKUR

KAYHÜYÜK
15-12-1936

ELMACI MEZARLIĞI

GÜLÜZAR DÖĞEN

SARAYÖNÜ
15-01-1950

MUSALLA MEZARLIĞI

HALİL TUNCAR

KARAKÖY
02-11-1945

HOCACİHAN MEZARLIĞI

AYBARS DİKBAŞ

GAZİMAĞUSA/KUZEY KIBRIS
29-07-2024

ULUIRMAK MEZARLIĞI

ŞERİFE ÇANKAYA

BOSTANÖZÜ
27-11-1942

ÜÇLER MEZARLIĞI

MAHA EL-ASAD

SELÇUKLU
25-05-2025

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

BEBEK EL CÜVEYD


05-01-2026

İŞGALAMAN MEZARLIĞI

FATMA KÜÇÜKÇELEBİ

KALE
15-11-1952

ARAPLAR MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER