Konya’da bugün vefat edenler 05 Ocak 2026 Pazartesi

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
HAKAN PARLAK
|
MERAM
|
HARMANCIK MEZARLIĞI
|
MAKBULE BAYDAR
|
ARAPKİR
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
AYŞE DÜMAN
|
HADİM
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
FATMA İŞKUR
|
KAYHÜYÜK
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
GÜLÜZAR DÖĞEN
|
SARAYÖNÜ
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
HALİL TUNCAR
|
KARAKÖY
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
AYBARS DİKBAŞ
|
GAZİMAĞUSA/KUZEY KIBRIS
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
ŞERİFE ÇANKAYA
|
BOSTANÖZÜ
|
ÜÇLER MEZARLIĞI
|
MAHA EL-ASAD
|
SELÇUKLU
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
BEBEK EL CÜVEYD
|
|
İŞGALAMAN MEZARLIĞI
|
FATMA KÜÇÜKÇELEBİ
|
KALE
|
ARAPLAR MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi