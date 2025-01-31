YEKA GES yarışmaları salı günü yapılacak

Güneş enerjisine dayalı 6 bölgeden oluşan toplam 800 megavatlık Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları 2024 (YEKA GES 2024) yarışmaları 4 Şubat’ta gerçekleştirilecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın sayfasında yayımlanan duyuruya göre, yarışma "G24-Kütahya GES", "G24-Antalya GES", "G24-Van GES", "G24-Malatya GES", "G24-Karaman GES" ve "G24-Karapınar GES" sıralamasıyla yapılacak.
Yarışmalar, 4 Şubat Salı günü saat 10.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E Blok Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Başvuru sahiplerinin yarışmaya yetkili temsilcilerinin imza sirküleri, yetki belgesi ya da vekaletnameleri ve şirket kaşeleriyle katılım sağlaması gerekiyor.
"G24-Kütahya GES" için 33, "G24-Malatya GES" için 31, "G24-Antalya GES" için 27, "G24-Van GES" için 23, "G24-Karaman GES" için 23, "G24-Karapınar GES" için 9 başvuru gelmişti.
Kaynak: AA
#Yenilenebilir Enerji#Güneş Enerjisi#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”