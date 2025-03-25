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2025 Ramazan Bayramı’nda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak mı? İşte Detaylar

2025 Ramazan Bayramı’nda Otoyollar ve Köprüler Ücretsiz Olacak mı? İşte Detaylar

2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca vatandaş tatil ve aile ziyaretleri için seyahat planları yapıyor. Bu dönemde en çok merak edilen konulardan biri, otoyollar ve köprülerde ücretsiz geçiş olup olmayacağı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, devlet tarafından işletilen köprü ve otoyolların bayram süresince ücretsiz olması bekleniyor.

Bayramda Otoyollar Ücretsiz mi? Her yıl olduğu gibi, 2025 Ramazan Bayramı'nda da devletin işlettiği otoyollar ve köprülerin bayram süresince ücretsiz olması öngörülüyor. Ancak, bu uygulamanın kesinleşmesi için Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Özel sektör tarafından işletilen otoyollar ise bu uygulamanın dışında tutulacak.

Ücretsiz Olan Yollar ve Köprüler Bayram tatili süresince ücretsiz olması beklenen yollar ve köprüler şunlar:

  • İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

  • Anadolu Otoyolu (Çamlıca - Akıncı kesimi)

  • İzmir – Çeşme Otoyolu

  • İzmir – Aydın Otoyolu (Işıkkent – Aydın Batı kesimi)

  • Çukurova Otoyolları (Adana – Gaziantep – Şanlıurfa kesimleri)

  • Avrupa Otoyolu (Mahmutbey – Edirne kesimi)

Ücretli Olan Yollar Özel sektör tarafından işletilen otoyollar ve tüneller, bayramda da ücretli olmaya devam edecek. Bu yollardan bazıları:

  • İstanbul – İzmir Otoyolu (Gebze – Orhangazi – İzmir kesimi)

  • Kuzey Marmara Otoyolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü dahil)

  • Ankara – Niğde Otoyolu

  • Aydın – Denizli Otoyolu

  • Menemen – Aliağa – Çandarlı Otoyolu

  • Çeşmeli – Taşucu Otoyolu

  • Avrasya Tüneli

Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak mı? Bayramda, belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarının da ücretsiz olması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bazı şehirlerde toplu taşıma hatları ücretsiz hizmet verecek:

  • İstanbul'da Marmaray, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

  • Ankara'da Başkentray

  • İzmir'de İZBAN

Kaynak: Haber Merkezi

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