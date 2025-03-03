7 yaşına kadar konuşamayan otizmli Ayaz özel eğitimle engelleri aştı

İzmir’de yaşayan ve konuşamayan otizmli Ayaz Tosuncuk (7), bir özel eğitim kurumunda aldığı eğitimle 4 yıl sonra engelleri aşarak kendini ifade etmeye başladı. Kaynaştırma öğrencisi olarak artık eğitim almaya başlayan Ayaz’ın, kimsenin yardımı olmadan derslere katıldığını belirten annesi Özge Tosuncuk (42), “İlk öğrendiğimde 6 ay sakladım. Çünkü kendim de nasıl davranacağımı bilmiyordum. Ancak artık her şeyi birlikte yapıyoruz. Ev işlerinde bile bana yardım ediyor, pazara bile benimle geliyor. Ayaz, artık beni anlayabiliyor“ dedi.

İzmir'de yaşayan Necdet (42) ve Özge Tosuncuk çiftinin çocukları Ayaz'a, 3 yaşındayken otizm tanısı konuldu. 7 yaşına kadar hiç konuşamayan, konuşulanları anlamayan, motor beceresini kullanamayan Tosuncuk, bir özel eğitim kurumunda 4 yıl eğitim aldı. Ayaz, aldığı drama, jimnastik, yüzme, kayak ve okuma-yazma eğitimi ile zamanla annesine ihtiyaç duymadan arkadaşlarıyla anlaşabilmeye başladı. Zamanla okumayı öğrenen ve konuşmaya başlayan Tosuncuk, İngilizce derslerinde de başarılı olmaya başladı. Televizyonda gördüğü İngilizce ve Çince yazıları aynı şekilde yazabilen Tosuncuk'un bu gelişimi eğitmenleri ve ailesini şaşırtıyor. Oğlunun durumunu ilk öğrendiğinde 6 ay sakladığını belirten Özge Tosuncuk, "Çünkü kendim de nasıl davranacağımı bilmiyordum. İnsanlara ne anlatırım diye düşünüyordum. Ancak artık ev işlerinde ile bana yardım ediyor. Pazara bile benimle geliyor. Ayaz, artık beni anlayabiliyor" dedi.

'ARTIK KENDİNİ İFADE EDEBİLİYOR'

İlk zamanlar oğlu Ayaz'ın yaşı küçük olduğu için konuşamadığını zamanla konuşmaya başlayacağını düşündüklerine dikkati çeken Özge Tosuncuk, "Ancak daha sonra agresif tavırları başladı. Sakinleştirmek güç olunca biz de özel eğitimlere, hastanelere başvurunca otizm tanısı aldık. 3,5 yıldır özel eğitimde, Murat Aygün ile Ümmü Akgün hocamızın desteği ile çok şeyler başardı. Hiç konuşamaz hiçbir şeye tepki vermezken artık kendi kendini idare edebilir hale geldi. Okuma- yazma öğrenip diğer öğrencilerin arasına karıştı. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Yüzme, jimnastik, spor dallarında başarı göstermeye başladı" diye konuştu.

'ÇOK AZİMLİ VE BAŞARILI BİR ÇOCUK'

Özel Eğitim Öğretmeni Ümmü Aygün de Ayaz'ın artık insanlarla iletişim kurabildiğini belirterek, "15 yıldır özel çocuklarla Murat Hoca ile çalışıyoruz. Burada yetenekli çocuklardan biri Ayaz oldu. Motor becerileri çok zayıftı ve konuşması hiç yoktu. Ayaz motor becerilerini geliştirdikçe bu değişim diline de yansıdı. Bu geri dönüşümü görmekten çok mutluyuz. Artık konuşup, iletişim kuruyor ve kendini ifade edebiliyor. Engeli olmayan çocuklarla yani kaynaştırma öğrencisi olarak ders yaptığını görmek de çok mutluluk verici. Artık ekstra bir çaba harcamadan o öğrencilerin arasında çok rahat ders dinliyor. Çok azimli ve başarılı bir çocuk" dedi.

Kaynak: DHA