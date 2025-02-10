Antalya’ya Kar Yağacak mı? Antalya’ya Kar Ne Zaman Yağacak? 5 Günlük Antalya Hava Durumu
Antalya’da kış aylarının en çok merak edilen sorularından biri, “Antalya’ya kar yağacak mı?” sorusu oluyor. Türkiye’nin sıcak iklimiyle bilinen bu turistik şehrinde kar yağışı oldukça nadir görülse de, zaman zaman bu doğa olayı gerçekleşebiliyor. Peki, önümüzdeki günlerde Antalya’da kar yağışı bekleniyor mu? İşte detaylar...
Antalya'ya Kar Yağacak mı?
Antalya, Akdeniz ikliminin hakim olduğu bir bölge olarak kış aylarında genellikle ılıman hava şartlarıyla bilinir. Ancak zaman zaman vatandaşların aklına, "Antalya'ya kar yağacak mı?" sorusu geliyor. Şehir merkezine kar yağışı oldukça nadir görülse de, yüksek kesimlerde kar yağışına rastlanabiliyor. Meteorolojik veriler ışığında Antalya'da önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor.
Antalya'ya Kar Ne Zaman Yağacak?
Meteoroloji uzmanlarının açıklamalarına göre, Antalya'da önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Şehirde kış ayları genellikle ılıman geçerken, sahil kesimlerinde sıcaklıklar nadiren sıfırın altına düşüyor. Antalya'da kar yağışı görülmesi daha çok yüksek rakımlı bölgelerde, örneğin Toros Dağları'nda yaşanıyor.
5 Günlük Antalya Hava Durumu
Antalya için önümüzdeki beş günlük hava tahminine göre, kentte yağış beklenmiyor. Hava durumu şu şekilde:
11 Şubat Salı: Parçalı bulutlu, en düşük 6, en yüksek 15 derece
12 Şubat Çarşamba: Çok bulutlu, en düşük 5, en yüksek 15 derece
13 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük 6, en yüksek 16 derece
14 Şubat Cuma: Parçalı bulutlu, en düşük 6, en yüksek 15 derece
15 Şubat Cumartesi: Parçalı bulutlu, en düşük 6, en yüksek 16 derece
Antalya'da kış mevsimi boyunca sıcaklıklar genellikle mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak Toros Dağları gibi yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali daha yüksek. Şehir merkezi ise ılıman bir hava ile kış aylarını geçirmeye devam edecek gibi görünüyor
Kaynak: Haber Merkezi
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