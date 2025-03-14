Araçlarda alkol kilidi kurulumu için şartlar belirlendi
Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.
Söz konusu maddelere ilişkin idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı.
Araç kullanımı engellenecek
Uygulamaya geçen sisteme göre, çeşitli cihazlarla sürücünün alkol oranı belirlenecek. Alkol kilidi ile sınırı aşmış sürücülerin araç kullanmaları otomatik olarak engellenecek.
Araçlarda, alkol kilidinin hemen yanında, sürücü için acil durum şeritte tutma sistemi de yer alacak.
Bu test sonrası alkol oranına göre araç sürücüyü uyarıyor ve alkol oranı yüksekse araç çalışmıyor.
Düzenleme, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlandı.
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