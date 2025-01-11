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Bakan Fidan Riyad’da Suriye konulu toplantıya katılacak

Bakan Fidan Riyad’da Suriye konulu toplantıya katılacak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek Suriye konulu toplantıya katılacak.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın yarın Riyad'da katılacağı Suriye konulu toplantı, 14 Aralık 2024'te Ürdün'ün Akabe şehrinde yapılan aynı konulu toplantının devamı mahiyetinde.

Toplantıya, Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman) ile Irak, Lübnan, Ürdün, Mısır, Birleşik Krallık ve Almanya'nın dışişleri bakanı, ABD ve İtalya'nın ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılması bekleniyor.

Ayrıca, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Arap Ligi Genel Sekreteri, KİK Genel Sekreteri ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'nin toplantıya iştirak etmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarına yönelik mesajlar verecek
Toplantının ağırlıklı gündemini, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik atılacak adımlar oluşturacak.

Bakan Fidan'ın, Suriye'deki yeni yönetimle angajman ve teşvik temelinde geliştirilecek temasların ülkenin istikrarını hedefleyen yolda önem taşıdığının altını çizmesi bekleniyor.

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği ilkesinin vurgulanmasının beklendiği toplantıda Fidan'ın, Suriye'deki mevcut durumdan istifade etmeye çalışabilecek bölücü terör örgütüne karşı gerekli her türlü tedbirin alınacağını bir kere daha yineleyeceği belirtiliyor.

Bakan Fidan'ın Suriye'nin yeniden imarı yolunda ivme kaybedilmeden sistematik ve tutarlı adımlar atılmasının önemine işaret etmesi beklenen toplantıda, Suriye'ye yönelik yaptırımlara son günlerde getirilen muafiyetlerin kapsamının gelecek dönemde kritik sektörleri de içerecek şekilde genişletilmesini teşvik etmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA

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