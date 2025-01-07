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Bakan Fidan: Suriye’deki yeni yönetim PKK/YPG konusunda gerekli adımları atmalı

Bakan Fidan: Suriye’deki yeni yönetim PKK/YPG konusunda gerekli adımları atmalı
Dışişleri Hakan Fidan, “Suriye’deki yeni yönetim, bu sorunu (PKK/YPG) sahiplenmeli ve gerekli adımları atmalı. Görüşmeler devam ediyor, birtakım adımların atılmasını bekliyoruz.“ dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Suriye'de devletin mevcut ismi 'Suriye Arap Cumhuriyeti'.

Suriye'deki yeni yönetim, bu sorunu (PKK/YPG) sahiplenmeli ve gerekli adımları atmalı. Görüşmeler devam ediyor, birtakım adımların atılmasını bekliyoruz.

Verdiğimiz ültimatom ortada. PKK kadrolarının Suriye'yi terk etmesi gerekiyor. Onlar kendilerini biliyor, isimleri bizde var.

Bu doğrultuda hareket etmezlerse gereği yapılır. Gereği, askeri harekattır.

Benim için tehditsin, Suriye için, Irak için, bölge için, en önemlisi Kürtler için tehditsin. Bu maskaralığa artık son verilmeli. 

Kaynak: Haber Merkezi

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