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Bakan Yumaklı: Başıboş köpeklerin yerleri sokaklar değildir

Bakan Yumaklı: Başıboş köpeklerin yerleri sokaklar değildir
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya’nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki Rana El Selci’nin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümüne ilişkin, “Yasaların verdiği yetkiyi kullanarak sorumluların hak ettikleri cezayı alması için Bakanlık olarak süreci yakinen takip ediyoruz“ ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 1,5 ay önce Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu Eslem Teker'in acısının tazeliğini koruduğunu, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki Rana El Selci'nin de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Söz konusu olayla ilgili adli makamların soruşturma yürüttüğüne işaret eden Yumaklı, "Yasaların verdiği yetkiyi kullanarak sorumluların hak ettikleri cezayı alması için Bakanlık olarak süreci yakinen takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, sahipsiz köpeklerle ilgili tartışmaların başladığı günden bu yana üzerinde durdukları tek noktanın, söz konusu köpeklerin yerlerinin sokaklar olmadığına dikkati çekerek, "Bunun için TBMM'de ilgili kanuni düzenleme gerçekleştirilmiş, akabinde uygulama yönetmeliği de yayımlanmıştır. Ayrıca tüm valiliklere kanun ve yönetmeliğin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar bildirilmiş, valiliklerimiz de İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantılarını gerçekleştirerek, ilde her kurumun üzerine düşen görevleri belirlemiş ve bu konudaki eylem planlarını oluşturmuşlardır." ifadelerini kullandı.

 "Denetimlerimizi en küçük bir taviz vermeden sürdüreceğiz"

Halihazırda yerel yönetimler ve ilgili diğer kurumların sorumluluklarını çok iyi bildiklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tüm yerel yönetimleri, toplama, kısırlaştırma ve sahiplendirmenin yanı sıra, popülasyonun kontrol edilemediği durumlara dair ilgili hükümleri de uygulamak üzere, Hayvanları Koruma Kanunu'na ve ilgili yönetmeliğe uymaları konusunda tekrar uyarıyoruz. Bu kapsamda, yerel yönetimlerin bütçelerinden ayırmaları gereken miktarı rehabilitasyon ve bakımevi yapımı gibi işler için kullanıp kullanmadığının denetimini en küçük bir taviz vermeden sürdüreceğiz. Denetim sonucu görevini yapmadığı tespit edilen sorumlular hakkında hapis cezası dahil kanunun öngördüğü her türlü yaptırımın uygulanacağını hatırlatıyoruz. Ayrıca, belediyelerin hayvanların toplanmasını yeterince sağlayamadığı, topladığı hayvanları doğrudan veya usulsüz sahiplendirmeyle bırakmaları durumunda uyguladığımız ağır cezai yaptırımlara kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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