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Bariyer hafif ticari araca ok gibi saplandı: 1 yaralı

Bariyer hafif ticari araca ok gibi saplandı: 1 yaralı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, TEM Otoyolu’nda hafif ticari araç bariyere çarptı. Bariyerin araca ok gibi saplandığı kazada sürücü E.A. yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu geçişindeki Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu yol ayrımında meydana geldi. Ankara yönüne giden E.A. idaresindeki 06 CUD 439 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, orta refüjdeki demir bariyere çarptı.

Bariyer araca ok gibi saplanırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan E.A.'yı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Kaynak: DHA

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