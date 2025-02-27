Beyhan Benardete Kimdir? Türkiye’nin İlk Kadın Golf Öğretmeni Beyhan Benardete Kaç Yaşında, Neden Öldü?

Beyhan Benardete, sosyal medya kullanıcılarının merak edip araştırdığı isimler arasında yer almaya başladı. Golf dünyasının önemli simalarından biri olan Beyhan Benardete, 60 yaşında hayata veda etti. Vefatının ardından hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Beyhan Benardete kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü?

Beyhan Benardete Kimdir? Beyhan Goldman Benardete, Türkiye'nin ilk kadın golf öğretmeni ve başarılı bir iş insanıdır. Londra'daki Dünya Golf Öğretmenleri (WGT) Federasyonu'nun okulundan öğretmenlik diploması alarak bu alanda öncü olmuştur. Ayrıca, Türkiye'yi Avrupa'daki golf turnuvalarında temsil eden ilk kadın sporcu unvanına sahiptir. Golf dışında iş dünyasında da aktif rol alan Benardete, Balıkesir'in Gönen ilçesinde solucan üretimi üzerine bir çiftlik kurarak farklı sektörlerde girişimlerde bulunmuştur. Özel hayatında, ünlü iş insanı Adil Benardete ile evli olan Beyhan Benardete'nin iki oğlu bulunmaktadır. Oğullarından biri Berlin'de çalışmakta, diğeri ise eğitimine devam etmektedir. Beyhan Benardete Kaç Yaşında, Neden Öldü? Beyhan Benardete, Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çam ağaçlarıyla çevrili bir sitede yaşamaktaydı. 60 yaşında hayatını kaybeden Benardete'ye ulaşılamayınca, yetkililer jandarma ekiplerine haber verdi. Tesisin sağlık ekibi ve jandarma, eve girdiklerinde Benardete'yi hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı tarafından incelemeler yapıldı. Yapılan ilk incelemede, Benardete'nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadı. Cenazesi, detaylı otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Golf ve iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Beyhan Benardete'nin ani vefatı, ailesini, dostlarını ve sevenlerini derin bir yasa boğdu. Kaynak: Haber Merkezi

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