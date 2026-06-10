Çatalhöyük Ticaret Merkezi’nde satış ihaleleri devam ediyor

Çumra Belediyesi tarafından İzzetbey Mahallesi'nde hayata geçirilecek Çatalhöyük Ticaret Merkezi'nde yer alan iş yerlerinin satış ihalesi süreci devam ediyor.
Modern mimarisi, merkezi konumu ve ticari potansiyeliyle dikkat çeken Çatalhöyük Ticaret Merkezi'nde bulunan dükkân, kafe-restoran ve ofislerin satışları, 11, 18 ve 25 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ihalelerle yatırımcıların ve esnafların hizmetine sunulacak.
İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ile saat 10.00'da Çumra Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılacak.
İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar, şartname ve eklerini Çumra Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden temin edebilecek. Satışlarda yatırımcıların ihtiyaçlarına uygun olarak peşin ve taksitli ödeme seçenekleri de sunuluyor.
Çumra'nın ticaret hayatına önemli katkılar sağlaması hedeflenen Çatalhöyük Ticaret Merkezi, yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için önemli fırsatlar barındırıyor.
Ayrıntılı ihale bilgileri için: https://www.cumra.bel.tr/Icerik/ihale-detay&530.html
(Ali Asım Erdem)