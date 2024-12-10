Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Türkiye'nin izlediği insani ve vicdani politikanın ne kadar isabetli olduğunu gösterdiğini, Türkiye'nin Suriye'de barıştan, özgürlükten, diyalogdan, adaletten yana tutumunu sürdürdüğünü, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının ve istikrara kavuşmasının önemini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını, Suriye'nin terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğunu belirtti.
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