Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kartalkaya’daki yangının sorumlularından hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maalesef, bu sabah Bolu Kartalkaya’dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Olaya ilişkin 6 cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır“ açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralı vatandaşlara da acil şifalar dileyerek başladı:

"Maalesef, bu sabah Bolu Kartalkaya'dan çok üzüntü verici bir haber aldık. Bir otelde çıkan yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.Tedavileri devam eden yaralılarımıza Rabbim'den acil şifalar temenni ediyorum."

Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm bakanlarının gerekli çalışmaları yürütmek ve koordine etmek üzere süratle Bolu'ya gönderildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bolu Valiliği ve AFAD Başkanlığı'ndan da yangının söndürülmesine ve mahsur kalanların tahliyesine ilişkin düzenli bilgi aldığını açıkladı.

"6 cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirildi"

Yangında soğutma çalışmalarının başladığını, yangının çıkış nedeniyle ilgili de idari ve adli tahkikat başlatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumlulardan hesap sorulacağının altını çizdi:

"Bu kapsamsa 6 cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır."

"Acımız büyük, yürek yangımız çok büyük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim. Ama acımız büyük, yürek yangımız çok büyük" diyerek, Birkaç hususu hatırlattıktan sonra konuşmalarını bitirdi.

"AK Parti, 14 Ağustos 2001 tarihinde, bu milletin asırlara sâri medeniyet davasına hizmet etmek üzere faaliyete başlamış bir siyasi teşekküldür. Bu partinin kurucusu da, sahibi de, hâmisi de milletimizin bizatihi kendisidir. Dolayısıyla şükran borcumuz, vefamız, minnetimiz sadece milletimizedir. Bizler, milletimiz adına ve temsilciliğine talip olduğu kutlu davanın aşkına, bu emaneti üstlenmiş, günümüze kadar da getirmiş bir kadroyuz.

Üstlendiğimiz vebalin büyüklüğüne yaraşır bir gayret ortaya koymamız şarttır. Şayet kendi murakabemizi samimiyetle yapmaz, ortaya çıkan tabloya göre gereken tedbirleri atmazsak, sadece kendimizi kandırmış oluruz.

Mademki kongrelerimizi; bayrak yarışında bir nöbet değişimi olarak görüyoruz, öyleyse bunun yol haritasını da geçmişten bugüne önümüze koymak mecburiyetindeyiz. Sizlerden şu hakikati daima aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Milletimize sadece şükran değil, aynı zamanda da can borcumuz var. Bugüne kadar ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetler, bu borcu ödemeye yetmez. Daha fazlasını, daha iyisini, daha güzelini yapmak zorundayız.Bunun için ter dökeceğiz, uykusuz kalacağız, sırtımıza binen yükün ağırlığı altında yorulacağız; ama inşallah milletimizin hiçbir ferdinin yüzünü yere eğdirmeyecek, yüreğini daraltmayacağız. Sizlerden bu anlayışla çalışmanızı bekliyorum.

İl Kongremizin Ankara'ya, Türkiye'ye, aziz milletimize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum. Teşkilatımızdan dar-ı bekaya irtihal eden kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum.

Bayrağı devralan kardeşlerimize Yüce Mevla'dan başarılar diliyor; nöbeti devreden kardeşlerimize emeklerinden, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim bizi milletimizin gözünden ve gönlünden düşürmesin; milletimize, mağdur ve mazlum kardeşlerimize hizmetten geri koymasın diyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi