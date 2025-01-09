Cumhurbaşkanı Erdoğan Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya'nın 2024 yılında 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye'nin İtalya ile savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya'nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.
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