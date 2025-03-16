Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın Kırım’ı ilhakını tanımıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, “Gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının yıl dönümünde, uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden Kırım’daki fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz“ açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının 11. yılında açıklama yaptı: "Ukrayna Kırım Özerk Cumhuriyeti'nin on bir yıl önce bugün (16 Mart) gayrimeşru bir referandumla Rusya Federasyonu tarafından ilhakının yıl dönümünde, uluslararası hukukun ihlalini teşkil eden Kırım'daki fiili durumu tanımadığımızı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz. "Kırım Tatar Türklerinin durumunu gündemde tutmayı sürdüreceğiz" Yarımada'nın yerli halkı Kırım Tatar Türklerinin durumu başta olmak üzere, Kırım'daki gelişmeleri yakından izlemeyi ve uluslararası toplumun gündeminde tutmayı sürdüreceğiz." Kaynak: AA

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