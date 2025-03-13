Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatar? Yeni emekli olacaklar bayram ikramiyesi alacak mı? Kimler bayram ikramiyesi alır?

Emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili beklenen haber geldi. Yüzde 33’lük bir artışla, ikramiyeler 3 bin TL’den 4 bin TL’ye yükseldi. Peki, emekli bayram ikramiyeleri yalnızca emeklilere mi verilecek, yoksa başka kesimler de bu ödemeden faydalanacak mı? Bayram ikramiyesi ödemeleri hangi tarihlerde yapılacak? İşte, 16.5 milyon emeklinin ve merak edenlerin beklediği tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi belli oldu. Zamlı ikramiyeler yüzde 33 artışla 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarıldı. Peki, emekli ikramiyeleri emekliler dışında hangi kesimlere veriliyor? Bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte 16.5 milyon emeklinin merakla beklediği soruların yanıtı.

Bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kez ödeniyor. 3 bin TL'den 4 bin TL'ye çıkarılan emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesi hesaplara geçecek. Peki, emekli ikramiyesinden kimler faydalanıyor? Yeni emekli olacaklara ikramiye verilecek mi?

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATAR?

Geçmiş yıllara bakıldığında, iki farklı ödeme yöntemi öne çıkıyor. Birincisi, emekli maaşlarıyla birlikte yapılan ödeme, diğeri ise bayram öncesindeki hafta içinde yapılan ödemelerdir. Meclis görüşmeleri sonrası, bayram haftasında ödeme yapılma olasılığı daha güçlü görünüyor. Bu doğrultuda, 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma tarihleri arasında ödemelerin gerçekleşmesi bekleniyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR NE KADAR İKRAMİYE ALIYOR?

Vefat eden sigortalının hak sahiplerine, gelir veya aylık ödemesi yapılırken bayram ikramiyesi de hisse oranına göre belirlenmektedir. Örneğin, sigortalı eşlerden biri vefat ederse, %50 oranında eşe, %25 oranında ise yetim çocuğa ölüm aylığı bağlanır. Bu durumda, 4000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi, hak sahiplerinin hisse oranlarına göre dağıtılır. Buna göre, eşe 2000 TL, yetim çocuğa ise 1000 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

YENİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALIR MI?

Burada emekli maaşı bağlanma kriteri 2018/38 sayılı genelgede Yaşlılık Aylığının Başlangıcı Sigortalıların Aylıkları, genel kural olarak yazılı istek tarihinden sonraki ay başından başlatılacaktır. (Özel sektör için ayın 1'i, kamu sektörü için 15'i) şeklinde yazmaktadır.

Dolayısıyla emekli olmayı hak eden özel sektöre bağlı SSK ve Bağkur sigortalılarının 28 Şubat 2025 tarihine kadar dilekçe vermesi gerekliydi. Bu gruplar Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanamayacaklar.

Kamu sektöründe hizmet veren işçi ve memurlarımız ise 15 Mart tarihine kadar emeklilik başvurularını tamamlarlarsa onlar 4000 TL'lik ikramiyeden faydalanacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi