GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Endoskopi işlemi sırasında bağırsağı delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Endoskopi işlemi sırasında bağırsağı delinen rektörlük özel kalem müdürü hayatını kaybetti
Adana’da endoskopi işlemi sırasında bağırsakları delinen Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen (46), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Özel Kalem Müdürü ve aynı zamanda basın danışmanı olan Meral Kara Delen, 14 Şubat'ta ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne giderek rahatsızlığı nedeniyle muayene olmak istedi. Prof. Dr. Y.G. tarafından yapılan endoskopi işlemi sırasında Delen'in bağırsakları delindi. Septik şoka giren Delen, hemen ameliyata alındı. Aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde delinen bağırsağı dikilen Delen yoğun bakıma alındı. Ancak Delen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Meral Kara Delen'in ölümüyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • K
    Konyalı
    3 saat önce

    Prof.Dr. Y.G. "Sen şimdi naneyi yemedin mi?"

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER