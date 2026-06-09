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Hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hafif ticari araç bariyere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki Erkan Şahin (44) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçta bulunan Erkan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muratcan A. (26) ile Kadircan Ş. (19) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Erkan Şahin'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

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