Kamyonet çalılık alana uçtu; çarptığı bariyerler 2 otomobilin üzerine düştü
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, otomobile çarpıp bariyerleri aşarak çalılık alana uçtu. Kopan bariyerler seyir halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi.
Kaza, gece saatlerinde Gemlik Yolu üzerinde meydana geldi. Demirtaş Yolu istikametine giden Ömer Ö.'nün kontrolünü kaybettiği 37 KH 775 plakalı kamyonet, Ercan K. idaresindeki 34 GMM 878 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan kamyonet, demir bariyerlere çarpıp yaklaşık 4 metre yükseklikten çalılık alana uçtu. Bu sırada kopan demir bariyerler, 11 Eylül Bulvarı'nda ilerleyen Emre Ş. yönetimindeki 34 DLB 226 plakalı otomobil ile Berkant G. idaresindeki 16 CZV 10 plakalı otomobilin üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerime kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 4 araçta hasar meydana geldi. 37 KH 775 plakalı kamyonetin sigorta ve muayenesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”