GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,241 TL
EURO
53,325 TL
STERLİN
61,931 TL
GRAM
6.410 TL
ÇEYREK
10.560 TL
YARIM
20.863 TL
CUMHURİYET
41.533 TL
GÜNCEL Haberleri

Kanalizasyon hattı çalışmasında göçük meydana geldi: 1 işçi yaralandı

Kanalizasyon hattı çalışmasında göçük meydana geldi: 1 işçi yaralandı
Isparta’da Gençlik ve Spor Merkezi’nin bahçe kısmında kanalizasyon hattında çalışma yapan işçi, meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaralandı.

Olay, sabah saat 09.20 sıralarında Kepeci Mahallesi 116. Caddesi'ndeki Gençlik ve Spor Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıhhi tesisatçı olarak görev yapan Recep G. (30) bahçedeki kanalizasyon hattında çalışma yaptığı sırada toprak kayması meydana geldi.

Göçük altında kalan işçi için bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin müdahalesi sonucu bulunduğu yerden çıkarılan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği öğrenilen yaralı işçi, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER