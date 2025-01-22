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Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yapacak

Kartalkaya’da 76 kişinin hayatını kaybettiği otelde AFAD arama yapacak
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde dün 76 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin de yaralandığı yangın faciasının yaşandığı 12 katlı Grand Kartal Otel’de, AFAD ekipleri tarafından tüm katlarda arama tarama çalışması yapılacak. Otelin içindeki hasar da görüntülendi.

Kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki 5 otelden 1'i olan Grand Kartal Otel'de dün yangın çıktı. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4'üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangında, 76 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı. Yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 9 kişi gözaltına alındı.

Hastanelerde yaralıların tedavileri sürerken, AFAD ekipleri felaketin yaşandığı otelde yeniden arama çalışması yapacak. İçeride birilerinin kalma ihtimaline karşın otelin tüm kat ve odaları kontrol edilecek.

Bu arada, yangında büyük hasar gören otelin içi de görüntülendi. Ayrıca otelin girişinde bulunan Türk bayrağı da milli yas nedeniyle yarıya indirildi.

OTELDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Grand Kartal Otel'den yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Bugün otelimizde meydana gelen yangın nedeniyle yastayız. Hayatını kaybeden misafirlerimize ve ekip arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu elim olay hepimizi o kadar derinden sarsmıştır ki tarif edemiyoruz. Ailemizin fertleri, çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız da otelde bulunduğu için bu acıyı en yoğun şekilde yaşadık ve yaşıyoruz. Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz. Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz ve bu acıyı yürekten paylaştığımızı bilmenizi isteriz.''

Kaynak: DHA

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