Kilosu 7 bin lira: İlk hasat yapıldı, yoğun talep var
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Türkiye’nin en erken erik hasatlarından birisi Bursa’nın İznik ilçesinde yapıldı. 26 yaşındaki ziraat mühendisi, ürettiği eriklerin kilosunu 7 bin liradan satışa sundu.
Bursa'nın İznik ilçesinde 26 yaşındaki ziraat mühendisi Mustafa Kutay Ası, içinde 300 adet erik ağacı bulanan 800 metrekarelik akıllı serasında kış ayında yeşil erik yetiştiriyor.
Annesi ve babası da ziraat mühendisi olan genç, girişimcinin erikleri Türkiye'nin dört bir yanından talep görürken, aynı zamanda yurt dışından da yoğun ilgi görüyor.
Almanya, Katar, Dubai , Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya olmak üzere aldığı yoğun talebe yetişmeye çalışan ziraat mühendisi yıl boyunca eriklerine bebek gibi bakıyor.
Erik serasının ısıtma maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu belirten genç mühendis bir yandan da örtü altında ilk erik hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtirken, şubat ayında hasadı yapılan eriğin kilosunun da 7 bin lira olduğu öğrenildi.
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