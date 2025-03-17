Konya’nın Dağlarında Barınıyor! Ağırlığı Sadece 13 Gram

Anadolu sıvacı kuşu (Sitta Krueperi), Türkiye’ye özgü bir kuş türüdür ve özellikle Beyşehir Gölü çevresindeki ormanlık alanlarda, Toros Dağları ve Karadeniz bölgesinin yüksek rakımlı dağlarında yaşamaktadır. Bu kuş, genellikle yaz aylarında 1000-1250 metre, kışın ise 500-750 metre rakımlarda bulunur. Anadolu sıvacı kuşunun yaşam alanı, sedir, köknar, karaçam, kızılçam, sarıçam, ardıç, fıstık çamı ve ladin gibi ibreli ağaçlarla kaplı ormanlardır.

Anadolu sıvacı kuşunun boyu 8-12 cm, ağırlığı ise 13 gram civarındadır. Kanat uzunluğu 7,5 cm, kuyruk uzunluğu 3,7 cm ve gaga uzunluğu 1,7 cm kadardır. Kuşun en dikkat çeken özelliklerinden biri, soluk kiremit kırmızısı gri renkli el uçma telekleri ile beyaz boyun ve kulak örtü tüyleridir. Göğüs kısmı soluk kızılımsı kahverengi, kuyruk telekleri ise siyahımsı olup uçlarında beyaz benekler bulunur. Kuyruk altı tüyleri kestane renginde olup yine beyaz beneklidir.

Yavru Bakımı ve Beslenme Alışkanlıkları

Anadolu sıvacı kuşunun yavruları, özellikle kın kanatlı böceklerle beslenir. Ergin kuşlar ise böcekler, kurtçuklar, solucanlar ve kozalaklı ağaçların tohumları ile beslenirler. Yuva yapma alışkanlıkları ise oldukça ilginçtir. Bu kuşlar, ağaçkakanların açtığı yuvaların üstlerine yuva yapar, aynı zamanda çürüyen ağaçlarda kendi açtıkları çukurluklarda da yuva kurabilirler. Yuva yapımında erkek kuş daha fazla rol oynar, ancak yavrulara bakım konusunda dişi ve erkek kuşlar birlikte çalışır.

Üreme Davranışları ve Yaşam Tarzı

Anadolu sıvacı kuşları, mart ayının ortalarından haziran sonuna kadar üreme dönemi geçirirler. Erkek kuş, dişi kuşa kur yaparak eşini etkiler. Dişi, inkübasyon süresince sürekli olarak yuvasında kalır, yuva temizliğini yapar, dışkıları uzaklaştırır ve yuvasını düzeltir. Erkek ise yuvasını korur ve yiyecek temin eder. Bu kuşlar hayatlarının çoğunu ağaçlarda geçirir, ancak su içmek için sadece yere inerler. Türkiye'de endemik olarak kabul edilen Anadolu sıvacı kuşu, Beyşehir Gölü çevresindeki ormanlarda daha bol miktarda bulunur ve bu nedenle Konya'nın endemik hayvanları arasında yer alır.

Kaynak: Haber Merkezi