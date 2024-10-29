Kuruyan baraj gölüne pikniğe gelenlerin araçları çamura saplandı

Bursa Ovası’ndaki tarım arazilerine su sağlayan Kestel ilçesindeki kuraklık nedeniyle yüzde 90’ı kuruyan Gölbaşı Baraj gölüne pikniğe gelenlerin araçları çamura saplandı, onları kurtarmaya gelen traktörler de mahsur kaldı. Araçlar, köyden getirilen iş makineleriyle kurtarıldı.
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1933 yılında tarım arazilerini sulamak için Bursa'nın Kestel ilçesine yaptırılan Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu. Uludağ ve Katır Dağları'ndan akan sularla beslenen, Gürsu, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçesindeki tarım arazilerini sulamak için kullanılan barajın kuruyan bölümleri, piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak yeri oldu.
Havanın güneşli olmasını fırsat bilip bölgeye gelen piknikçilerin araçları, çamura saplandı. Onları kurtarmaya gelen traktörler de çamura battı. Köyden getirilen iş makinelerine halatlarla bağlanan araçlar, asfalt yola çekilerek kurtarıldı.
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