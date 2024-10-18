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Kuyumculardan altın ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı

Kuyumculardan altın ziynet eşyası çalan şüpheliler yakalandı

İstanbul'da müşteri gibi gittikleri kuyumcularda, altın ziynet eşyalarına baktıkları sırada el çabukluğuyla hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Poliste çok sayıda suç kaydı bulunan ve kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan 2 kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen kuyumculardaki hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada hırsızların bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde müşteri gibi altın ziynet eşyalarına bakan kadınlardan birinin, tezgahtan aldığı bilekliği önce avucunun içine sakladığı ardından da el çabukluğuyla fark ettirmeden çantasına attığı görülüyor.

YAKALANAN ŞÜPHELİLER AZILI HIRSIZ ÇIKTI

Polis güvenlik kameralarını kullanarak şüpheli kadınların kimliklerini tespit etti. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Derya A.(24) ile Berivan K.(22) polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden Derya A.'nın poliste daha önceden 22 suç kaydı bulunduğu, iki ayrı mahkeme tarafından arandığı ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Diğer şüpheli Berivan K.'nin ise poliste daha önceden 30 suç kaydı bulunduğu, 8 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı ve hakkında 8 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin Küçükçekmece'de 2, Fatih'te 2 ,Esenler'de 1, Bağcılar'da 1, Tuzla'da 1 ve Kartal'da da 1 olmak üzere toplam 8 ayrı hırsızlık olayının faili oldukları belirlendi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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