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Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame hazırlandı

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame hazırlandı
İstanbul’da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyon başlatmış, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

O isimler arasında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç da vardı.

Ortaç ve Erbil hakkında bugün sıcak bir gelişme yaşandı.

İDDİANAME HAZIR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis reklam ve teşvik suçundan şüpheli olan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ortaç ve Erbil "şüpheli" olarak yer aldı.

3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, her iki şüphelinin de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

DİĞER FENOMENLER HAKKINDA SÜREÇ SÜRÜYOR

Aralarında gözaltına alınanların ve tutuklanan 12 şüphelinin de bulunduğu 25 zanlı hakkındaki soruşturma ayrıca devam ediyor.

İKİNCİ DALGA OPERASYON BAŞLADI

İlk dalga operasyonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin ikinci dalga operasyon düzenlendi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, sosyal medya fenomenleri Yasin Obuz, Mesut Can Eray, Cenk Pekkan, Ünal Orhan, Özgür Yağan, Kerem Gülsoy ve Özcan Acar hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren sulh ceza hakimliği, şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Kaynak: Haber Merkezi

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