MİT’ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik’i Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Terörist Yaşar Çekik, Türkiye, Irak ve Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği terör eylemleri sebebiyle İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Kırmızı Kategori'de yer alıyordu. Ayrıca İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranıyordu.

PKK/YPG'li Çekik, MİT'in de öncelikli hedef listesindeydi. Terörist Çekik, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu. MİT'in istihbarat ağı sayesinde, ÇEKİK'in bir dönem birlikte sözde Cezire Bölge Sorumluluğu yürüttüğü ve kırmızı listede yer alan Orhan Bingöl kod Ali DİNÇER'in MİT tarafından etkisiz hala getirilmesi sonrasında görev yerinin değiştirildiği tespit edildi. Örgüt, Yaşar ÇEKİK'i Şehba Bölgesi'nde görevlendirildi.

MİT'in istihbari çalışmaları sonrasında terörist ÇEKİK'in Şehba Bölgesi'ne geçtiğinin öğrenilmesi ile operasyon planı yapıldı.

PKK/YPG'li Yaşar ÇEKİK'in etrafında yer alan MİT ajanları teröristin hareketlerini anlık olarak merkeze aktardı. Operasyona uygun ortamın oluşması üzerine düğmeye basıldı. Yaşar Hakkari kod Yaşar Çekik Suriye Tel Rıfat'ta MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, Çukurca eylemlerinin intikamını aldı

Yaşar Çekik, örgüte katıldığı 1993 yılından bu yana pek çok eyleme katıldı:

• Hakkari/Çukurca'da 20.07.2010'da sorumluluğundaki örgüt mensupları ile birlikte Çukurca Hantepe Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen ve 6 askerin şehit olduğu eylemi düzenledi.

• 19.10.2011'de Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Lojmanları, Çukurca/Asayiş Tepe'de bulunan Çukurca Jandarma Asyş. Komd. Bl. K.lığı ve Çukurca 1.Mekanize Piyade Tabur K.lığı'na ait Kekliktepe üs bölgesine yönelik gerçekleştirilen, 24 askerin şehit olduğu 18 askerin ise yaralandığı eylemleri bizzat yönetti.

• 09.02.2012'de Çukurca'da örgüt mensuplarınca altı ayrı noktaya düzenlenen ve bir Jandarma Onbaşı'nın şehit olduğu, 13 Jandarma personelinin ise yaralandığı eylemleri planladı ve talimatlarını verdi.

• 15.09.2012'de Çukurca/Oğul Köyü mücavirinde askeri konvoya yönelik düzenlenen ve 4 askerin şehit olduğu 5 askerin ise yaralandığı saldırıya, eylemi gerçekleştiren örgüt mensuplarının sorumlusu olarak katıldı.

• Suriye'de, 2021'de Suriye/Şehit Cemşit Tugayı Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü dönemde BPH Alanındaki ve Şanlıurfa sınır hattında konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik yapılan eylemlerin talimatını verdi.

• 2021'de verdiği talimatla içerisine 500-600 kilogram patlayıcı madde yerleştirilmiş 7-8 adet minibüs tarzı araçlar hazırlanmıştı, araçların güvenlik güçlerine karşı fedai eylem veya uzaktan kumanda ile kontrol edilerek kullanılmasını planlanmış ancak güvenlik güçlerinin tespiti üzerine örgüt tarafından eylem gerçekleştirilememişti.

Kaynak: AA