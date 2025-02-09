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Okul servislerine sıkı denetim: 111 bin 476 araç kontrol edildi

Okul servislerine sıkı denetim: 111 bin 476 araç kontrol edildi
1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında okul servis araçlarına yönelik 111 bin 476 adet denetim, 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem yapıldı. 2024 yılında okul servis araçları toplam 1674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte, öğrencilerin okul servislerinde güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ülke genelinde emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimlerini artırdığını hatırlattı.

1 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasında 111 bin 476 adet denetim, 12 bin 928 adet sürücü/araca işlem yapıldı. 2024 yılında okul servis araçları toplam 1674 ölümlü ve yaralanmalı kazaya karıştı. 

Bir haftada 3 milyon 145 bin 753 araç denetlendi

Yerlikaya, 30 Ocak-6 Şubat 2025 tarihleri arasındaki denetimlere ilişkin de şu detayları paylaştı:

"3 milyon 145 bin 753 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 48 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 138 bin 335, periyodik muayenesi yaptırılmamış 25 bin 496, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 701, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 191 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 986 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 487 bin 127 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Okul servisi sürücülerine: Sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kazaların önüne geçmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Okul servisi sürücülerimiz, lütfen trafik kurallarına uyalım, sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

 

Kaynak: AA

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