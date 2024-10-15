Otobüse binen kadının çantasındaki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı
Adana’da durakta bekleyen Kadri Önder (42) hastaneden çıkıp, otobüse binen Nurcan D.’nin çantasındaki cep telefonunu saniyeler içinde çaldı. Önceki yıl başka bir otobüs durağında aynı yöntemle cep telefonu çaldığı saptanan Önder, tutuklandı.
Olay, 6 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki muayenesinden çıkan Nurcan D., otobüse binmek için durakta beklerken cep telefonunu çantasına koydu. Bu sırada kadını takip eden Kadri Önder, otobüse binmek için kapıya yönelen Nurcan D.'nin çantasındaki cep telefonunu çalıp, uzaklaştı. Otobüse bindikten sonra çantasını kontrol eden Nurcan D., cep telefonunun çalındığını fark etti. O anlar ise otobüsün araç kamerasına yansıdı.
Nurcan D.'nin ihbarıyla harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, adresine yapılan baskında Kadri Önder'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin, 16 Aralık 2023'te Seyhan ilçesi Sefa Özler Caddesi'nde otobüs bekleyen Ömer K.'nin de cep telefonunu aynı yöntemle çaldığını tespit etti. Önder ifadesinde, yankesicilik yaptığını itiraf edip, çaldığı cep telefonlarını da sattığını öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadri Önder, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
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