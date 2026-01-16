Oyuncu Çağla Boz ve Melis Sabah gözaltında! Ünlülere operasyon
Ünlülere yönelik yürütülen ’Uyuşturucu’ soruşturması devam ediyor. Aralarında oyuncu Çağla Boz ve Melis Sabah’ın olduğu 5 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi. Çağla Boz’un evinde yapılan aramalarda 11 adet sentetik hap ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 36 kişinin tutuklanmıştı. Dalga dalga ilerleyen soruşturma, ‘Uyuşturucu temin etmek', ‘Satmak', ‘Fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.
Yeni gözaltılar!
Sabah saatlerinde yapılan baskınlarda gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Çağla Boz, oyuncu Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın da bulunuyor.
Baskında neler bulundu?
Erken saatlerde yapılan aramalarda Oyuncu Çağla Boz'un evinde 11 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Şüpheliler adliyeye sevk oluyor!
Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan eski milli futbolcu Ümit Karan ile sanal medya ünlüsü Merve Sanay'ın da bulunduğu 18 kişiyle birlikte toplam 23 şüphelinin, bugün savcılıkta ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
