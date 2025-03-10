Özlem Vural Gürzel kimdir, hangi partiden evli mi?

Beykoz Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonuyla görevden alınan Alaattin Köseler’in yerine yapılan başkan vekilliği seçimi, ilçede yeni bir dönemi başlattı. CHP’nin adayı Özlem Vural Gürzel’in seçilmesiyle dikkatler bu isme çevrilirken kariyeri ve özel hayatı merak konusu oldu.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde, ihale yolsuzluğu soruşturması sonrası tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yerine bugün yapılan seçimle yeni bir başkan vekili belirlendi. CHP'nin 18 meclis üyesinin desteğiyle Özlem Vural Gürzel, Beykoz Belediye Başkanvekili olarak seçildi ve ilçenin yönetiminde söz sahibi oldu.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL KİMDİR?

Özlem Vural Gürzel, 1984 yılında İstanbul'da doğdu. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü'nden mezun olan Gürzel, özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanı olarak çalıştı. Gürzel, profesyonel kariyerinde edindiği deneyimi daha sonra siyasete taşıdı. CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'nde aktif rol alarak yerel yönetimlerdeki ilk adımlarını attı ve bu süreçte dikkat çeken bir isim haline geldi.

Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi'nde kadın meclisi üyesi olarak görev yaptı ve Evimiz Beylikdüzü ile Elele Yaşam derneklerinin kurucuları arasında yer aldı.

Evli ve iki çocuk annesidir.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL HANGİ PARTİDEN?

Özlem Vural Gürzel, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) aktif siyaset hayatını yürütüyor. Beykoz Belediye Başkanvekili seçiminde partisinin adayı olarak 18 oyla seçildi.

Kaynak: Haber Merkezi