Saç boyatmak orucu bozar mı?

Ramazan ayında orucu bozan durumlar Müslümanlar tarafından dikkat ediliyor. Özellikle saç boyatmanın orucu bozup bozmadığı üzerinde duruluyor. Saç boyatmak orucu bozmuyor.

Milyonlarca Müslüman Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getiriyor. Yeme ve içmenin yasak olduğu sürede orucu bozan diğer davranışlardan da kaçınmak gerekiyor. Oruç tutanlar saç boyatmanın orucu bozup bozmadığı konusunda araştırmalarını yapıyor.

SAÇ BOYATMAK ORUCU BOZAR MI?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgiye göre saç boyatmak orucu bozmuyor. Oruçluyken saç boyamanın, saça kına yakmak orucu bozmaz.Sağlam deriye ilaç, krem sürmek, kaş, bıyık aldırmak ve epilasyon orucu bozmaz. Ancak açık yaraya sürülen krem orucu bozar.

Saç boyatmak orucu bozmadığı gibi helal mi haram mı olduğu da merak ediliyor. Saç boyatmak saça kına yakmak caizdir, gusle manisi yoktur.

ORUCU BOZMAYAN ŞEYLER

Orucu bozmayan şeyler arasında, oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek, ağzına gelen kusuntunun geri gitmesi, oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek, orucu bozmaya niyet edip de bozmamak, sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak, akapunktur kullanmak orucu bozmaz.

Oruçluyken misvak kullanmak, kan aldırmak veya hacamat olmak da orucu bozmaz ve mekruh da değildir.

Kaynak: Haber Merkezi